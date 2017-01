Ação apreende cerca de 3 toneladas de droga e deixa três mortos, diz PM

Segundo a polícia, maconha era levada em caminhão na BR-060, em Goiás. Carga era escoltada por mais dois veículos; parte dos ocupantes fugiu

A Polícia Militar apreendeu cerca de três toneladas de maconha que estavam em um caminhão na BR-060, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a corporação, durante a abordagem, houve tiroteio contra os ocupantes do veículo e de outros dois que faziam a escolta. Três homens morreram.

De acordo com a Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), eles encontraram o grupo após informações do serviço de inteligência da corporação. O Ford F-350 era acompanhado por dois carros, sendo uma Volkswagen Parati e um Volkswagen Gol. Todos os veículos tinham placa de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

A PM relatou que os ocupantes do caminhão não obedeceram à ordem de parada. Após quilômetros de perseguição, eles pararam o veículo e desceram atirando. Segundo a corporação, houve confronto e um deles foi baleado. Os demais fugiram pela mata.

Conforme a Rotam, outras equipes seguiram a Parati e o Gol. Os passageiros desceram dos carros e fugiram pelo mato. Durante as buscas houve novo confronto, que deixou dois baleados.

A polícia informou que todos os feridos foram socorridos e levados a unidades de saúde de Guapó. No entanto, não resistiram aos ferimentos.

Os policiais apreenderam três armas de fogo com o grupo. Eles não souberam informar quantos suspeitos estão foragidos.

A droga e as armas serão levadas para a sede da Polícia Federal, em Goiânia.

