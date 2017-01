Jovem é presa com maconha e mais de 70 chips de celular em Jataí, GO

Minutos antes, ela tentou entrar em presídio com o equipamento, diz PM. Itens estavam escondidos em compartimento inferior de carrinho de bebê

Uma jovem de 23 anos foi presa com porções de maconha, cinco celulares e mais de 70 chips em Jataí, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, os itens estavam escondidos em um carrinho de bebê, com o qual, minutos antes, ela tentou entrar no presídio da cidade, onde o marido está preso.

A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (17). Policiais militares faziam um patrulhamento no Conjunto Sebastião Herculano, nas proximidades do presídio, quando avistaram a jovem que levava o carrinho de bebê, acompanhada de outras duas garotas. Os agentes perceberam que elas demonstraram nervosismo e entraram rapidamente em uma mercearia.

Os policiais entraram no local e fizeram uma vistoria no carrinho de bebê. No compartimento inferior, encontraram um pote, que normalmente contém lenços umedecidos. No entanto, lá dentro estavam escondidas as porções de maconha. Além disso, a jovem também levava os celulares e mais de 70 chips.

Os PMs entraram em contato com a equipe do presídio, que confirmou que ela tinha tentado entrar na unidade para visitar o marido com o carrinho de bebê, mas foi impedida. Assim, os policiais levaram a jovem até a delegacia de Jataí, onde ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. As outras duas garotas foram liberadas.

