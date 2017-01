Ela alega que menina saiu da creche com marcas no braço, em Itumbiara. Instituição alega que marcas foram feitas por outra criança

A mãe de um bebê de quatro meses denuncia que a filha foi vítima de agressões dentro de um berçário em Itumbiara, na região sul de Goiás. A mulher, que não quis se identificar, afirma que buscou a criança na instituição e a encontrou com dezenas de marcas de unha no braço. A administração do local alega que as marcas foram deixadas por outra criança, de um ano de idade.

“Um machucadinho, por mínimo que seja, dói. Dói muito e em qualquer mãe vai doer. Eu agradeço que foram só as unhadas que ela levou. Porque neste prazo poderia acontecer coisa bem pior com ela. A gente tem que tomar muito cuidado, pensar direitinho com quem vai deixar os filhos da gente, porque não é fácil. Ninguém vai cuidar igual a gente espera que cuida”, desabafou.

Segundo a mulher, o caso aconteceu no Berçário Aconchego Creche Particular Cristã. De acordo com uma das donas do local, Nilva Silva Duarte, as agressões ao bebê foram feitas por outra criança no momento em que a cuidadora não estava olhando as crianças.

“A cuidadora que estava no local no momento, por um descuido dela ou até por inocência de achar que não aconteceria nada, ela tirou o olho por alguns instantes das crianças e, quando ela voltou e viu, já tinha feito os machucadinhos no braço da criança”, disse a sócia do local.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que aguarda o resultado do exame de corpo de delito. O delegado regional de Itumbiara, Ricardo Chueire, afirma que a investigação deve apontar se as marcas de agressão foram deixadas por uma criança ou um adulto. Além disto, ele quer saber por quanto tempo o bebê ficou sozinho a ponto de ser agredido.

“Nós temos aí duas situações. Pode surgir aí um crime culposo, pela falta de vigilância destas cuidadoras responsáveis pelo bebê, ou talvez um crime doloso, vai depender de quem praticou o crime”, disse.

